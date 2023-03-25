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Bakan Kurum depremzedelerle iftar yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremzedelerle iftar yaptı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Bakan Kurum depremzedelerle iftar yaptı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı.

Bakan Kurum, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'na geldi.

Burada orucunu açan Kurum, bir süre sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

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