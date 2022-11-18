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Bakan Kurum: Devletimiz Şırnak'ı ayağa kaldırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Devletimiz Şırnak'ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak'ı ayağa kaldırdı. 10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik” dedi.

IHA18 Kasım 2022 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Devletimiz Şırnak'ı ayağa kaldırdı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şırnak'ta terör örgütünün izleri silinmeye devam ediliyor. Başlatılan imar ve ihya çalışmalarıyla önemli bir dönüşüm sağlanan ilde 10 bin 155 konut, 738 iş yeri, 18 okul ve 9 cami yapıldı. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şehrin baştan aşağı yenilendiği vurgusu yapıldı. Kurum, "Devletimiz Şırnak'ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak'ı ayağa kaldırdı. 10 binden fazla konut, iş yeri ve okulla şehrimizi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik" dedi.

Bakanlığın Şırnak'ta yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Çukur eylemleri sırasında ilimizin hemen hemen merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı ve virane bir şehir haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu süreç içerisinde her şeyiyle ve bütün imkanlarıyla beraber ilimize geldiler ve ilimizde konutları yıkılan vatandaşlara konut, iş yerleri yıkılan vatandaşlara iş yeri yaptılar" dedi.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN SAĞLAM TEMELLERE OTURMUŞ KALİTELİ BİNALAR YAPTIK"

Yapılan binalarda insanların huzur ve güven içerisinde oturduğunu dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Şırnak İl Müdürü Ahmet Şahin, "Yaptığımız bütün çalışmalar neticesinde Şırnak'a gelen herkesin gözlerine inanamadığı bir şehri inşa ettiğimizi düşünüyorum. En önemlisi deprem yönetmeliğine uygun sağlam temellere oturmuş kaliteli binalar yaptık. Yapmış olduğumuz binalarda insanlar huzur ve güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşarken, geri dönüşleri de çok olumlu alıyoruz. Cizre ilçemizde ise camileriyle, okullarıyla, hastaneleriyle yepyeni bir şehir inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar da duygularını dile getirdi. Böyle bir yeri hayal edemediklerini belirten vatandaşlar, binaların dış cephelerinin yenilendiğini, oyun alanları, parklar, yürüyüş yolları yapıldığını, sosyal alanların artırıldığını kaydetti.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Şırnak
  • terör

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