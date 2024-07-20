İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum: Diyarbakır'da onlarca alanda muhteşem bir dönüşüm başardık
Güncel

Bakan Kurum: Diyarbakır'da onlarca alanda muhteşem bir dönüşüm başardık

Deprem bölgesindeki çalışmalarına devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır İl Koordinasyon toplantısında yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır'da Diyarbakır'ın geleceği adına istişarelerimizi yapmak ve kararlarımızı almak için şehrimize bugün ziyaret gerçekleştirdik' dedi.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Diyarbakır'da onlarca alanda muhteşem bir dönüşüm başardık
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Diyarbakır il koordinasyon toplantısında konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Onlarca alanda muhteşem eserlerimizi Diyarbakırımıza, hemşerilerimize kazandırdık

Diyarbakır'da Diyarbakır'ın geleceği adına istişarelerimizi yapmak ve kararlarımızı almak için şehrimize bugün ziyaret gerçekleştirdik.

Yıkılan surlarımız için inşası için valiliğimizle ortak bir çalışma başlatmıştık daha önce oraya hem teknik hem maddi desteklerimiz olmuştu

Yeni dönemde de gerek daha önce başlattığımız tarihi surlarımızın restorasyonu, gerekse vatandaşlarımızın bizden beklentilerini karşılayacak adımlar olmak üzere birçok projeyi gerçekleştireceğiz.

Onlarca alanda muhteşem eserlerimizi Diyarbakır'ımıza kazandırdık. Vatandaşlarımızın gerek yeşil alan ihtiyaçlarını gerekse sosyal alan ihtiyaçlarını giderecek projeleri hayata geçirdik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.