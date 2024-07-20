Bakan Kurum: Diyarbakır'da onlarca alanda muhteşem bir dönüşüm başardık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Diyarbakır il koordinasyon toplantısında konuştu.



Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Onlarca alanda muhteşem eserlerimizi Diyarbakırımıza, hemşerilerimize kazandırdık

Diyarbakır'da Diyarbakır'ın geleceği adına istişarelerimizi yapmak ve kararlarımızı almak için şehrimize bugün ziyaret gerçekleştirdik.



Yıkılan surlarımız için inşası için valiliğimizle ortak bir çalışma başlatmıştık daha önce oraya hem teknik hem maddi desteklerimiz olmuştu

Yeni dönemde de gerek daha önce başlattığımız tarihi surlarımızın restorasyonu, gerekse vatandaşlarımızın bizden beklentilerini karşılayacak adımlar olmak üzere birçok projeyi gerçekleştireceğiz.

Onlarca alanda muhteşem eserlerimizi Diyarbakır'ımıza kazandırdık. Vatandaşlarımızın gerek yeşil alan ihtiyaçlarını gerekse sosyal alan ihtiyaçlarını giderecek projeleri hayata geçirdik

