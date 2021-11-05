AA 5 Kasım 2021 Cuma 17:48 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 17:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ümraniye Millet Bahçesi'nin ülke, millet ve İstanbul için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında, yeni sahil bantlarıyla, muazzam parklarıyla, ormanlaştırma projeleri ve yeşil şehircilik adımlarıyla İstanbul'da adeta çevrecilik devrimi yaptığını belirten Kurum, 81 ilin tamamında "iklim dostu şehirler" anlayışıyla aynı çevre hassasiyetini, aynı azim ve kararlılığı sürdürdüklerini söyledi.

Kurum, dünyada benzeri görülmemiş şekilde hazırlanan millet bahçelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlete ve millete çizdiği şehircilik vizyonunun, insanlığa armağan ettiği çevrecilik idealinin en muazzam örneği olduğunu dile getirdi.

Ülke genelinde "81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle çıkılan yolda 67 milyon metrekareye ulaşıldığını açıklayan Kurum, "409 millet bahçesini hızla yapıyoruz, 113 millet bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

Medeniyetin başkenti İstanbul'da 17.7 milyon metrekare büyüklüğünde 43 millet bahçesi yapımının devam ettiğini aktaran Kurum, Ümraniyeli vatandaşlara nefes aldıracak Ümraniye Millet Bahçesi'nin spor sahaları, oyun alanları, millet kıraathanesi, sebze-meyve bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla her türlü ihtiyaca karşılık verecek şekilde donatıldığını vurguladı.

Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapılan 5 bin 700 metrekarelik gürültü bariyerinin buradaki vatandaşların huzurlu vakit geçirmesini sağlayacağını anlattı.

TOKİ eliyle 160 bin metrekare büyüklüğündeki Osmangazi Millet Bahçesi, 70 bin metrekare alana sahip Yamanevler Millet Bahçesi'nin de Ümraniye'ye kazandırılacağını aktaran Kurum, "Hemen yanı başımızda Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projemiz var ve bu projede 700, Parseller Mahallesi'nde de 560 tane olmak üzere 1260 kentsel dönüşüm konutumuzu da Ümraniye'mize kazandırıyoruz., Ayrıca, İller Bankamız eliyle belediyemizle birlikte Ümraniye'nin tam merkezinde trafiği rahatlatacak, otopark problemini bitirecek adımı attık ve 10 bin metrekarelik 350 araçlık kapalı otoparkı da Ümraniye'mizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Mevlana'nın bir sözünü paylaşan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyi olmasını gönlü kinle dolu olanların, mizacı ve tabiatı hastalıklı olanların hazmedemediğini kaydetti.

Kurum, "Davamızın kalesi Ümraniye'den diyoruz ki Rabb'im, bulduğu her fırsatta bu ümmetin ve bu milletin kutlu liderine, cennet vatanımızın birlik ve beraberliğine kastedenlere, kötülükten, yalandan, iftiradan beslenenlere, kaosun, o kaosun ortaklarına, bedeni yaşayan fakat ruhu ölmüşlere fırsat vermesin. Rabb'im, zat-ı devletlerinizi ümmetin ve milletimizin başından eksik etmesin. Biz Allah'ın izniyle 19 yıldır olduğu gibi gururla, onurla, liderliğinizde (Cumhurbaşkanı Erdoğan) daha nice muhteşem eserlere Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar ulaşacak ve 2023'ü milletimizle birlikte taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Ümraniye Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırdıkları için gurur duyduklarını söyledi.

Hizmete açılan millet bahçesinde Türkiye'ye model oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Yıldırım, toplam yeşil alanı 1 milyon 200 bin metrekareye çıkaracak iki yeni millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini, projeler tamamlandığında Ümraniye'nin 5 millet bahçesine sahip olacağını ifade etti.

Son 2,5 senede Ümraniye'de kapı kapı gezerek hemen hemen bütün kesimlere dokunduklarını belirten Yıldırım, "Hiç durmadık, kapı kapı gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. Hedefimiz, Cenabıhakk'ın izniyle 2023'te zatıalinizi tekrar cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Bu uğurda çok çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak tüm halkımızı kucaklayacağız. Ümraniye'mizde mevcut olan 200 bin hane ve 40 bin iş yerinin kapısını tek tek çalacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığı törende katılımcılar, kurdele keserek Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

