Bakan Kurum: Dünyada eşi benzeri yok 1 milyon 300 bin konut ürettik

Kurum, 100. Yıl Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kente sundukları 4 millet bahçesinin ardından şimdi de 100. Yıl Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını Malatya toprağıyla buluşturduklarını belirtti.

Tek dertlerinin milletin duasını almak, tek hayallerinin güçlü, büyük Türkiye'nin inşası olduğunu dile getiren Kurum, "Hem bölgesinde hem de nerede ihtiyaç hissederse, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm coğrafyasında kimin ihtiyacı olursa oraya yardım elini uzatan Türkiye'yi inşa etmeye, ihya etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletin dirilişinin sembolü Malatya'ya hizmeti sürdüreceklerini aktaran Kurum, kente çevre ve şehircilik alanında 12 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını, son 4 yılda ile 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birinci gündemlerinin hep kentsel dönüşüm olduğunu, Battalgazi'de, Pütürge'de, Doğanyol ve Kale'de depremden sonra süratle 7007 konutun inşasına başladıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Avrupa'da da dünyanın birçok ülkesinde de afetler oluyor, seller oluyor, heyelanlar oluyor, depremler oluyor. Ama görüyoruz ki günlerce, aylarca enkaza bile ulaşamıyorlar. İşte bizim burada vatandaşlarımızla o sağlamış olduğumuz gönül birliği, el birliği sayesinde hep birlikte bize inandılar bize güvendiler. 20 yıldır inandıkları gibi biz de onları hiçbir zaman mahcup etmedik. Ve yine hamdolsun şu ana kadar başlatmış olduğumuz 7 bin 7 konuttan 4 bin 400'e yakınını teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda siz kıymetli vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

- "20 YILDA 1 MİLYON 300 BİN KONUT ÜRETTİK"

TOKİ'nin bugüne kadar Malatya'ya yaklaşık 5,5 milyar lira değerinde 14 bin 600 konut ve sosyal donatı kazandırdığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu da aslında depremle mücadele açısından çok çok önemli. Hem kentsel dönüşüm yapıyoruz hem deprem dönüşümü yapıyoruz. Yine Malatya'mızda, Beylerderesi'nde çok sorun olmuş, kangren olmuş ve burada da kentsel dönüşümle alakalı vatandaşımızın yıllardır beklediği alandaki bin konutluk kentsel dönüşüm projesinde inşallah sona geldik. Burada da vatandaşlarımızla birlikte inşallah en yakın zamanda anahtarlarımızı teslim ediyor olacağız. Tabii Malatyalı dar gelirli vatandaşlarımız için Malatya'da konutlar yapmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimizi, engelli kardeşlerimizi, şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yapmak için, Malatya merkez, Yazıhan ve Kale'de 709 sosyal konutumuzu da inşa ediyoruz. Son 20 yılda, dünyada eşi benzeri yok, TOKİ'mizle 1 milyon 300 bin konut ürettik. Bunların hepsi sosyal konutlar, hepsi vatandaşlarımızın oturabilmesine, ev sahibi olabilmelerine imkan sağlamak amacıyla yapılmış projeler."

Malatya'nın altyapısını da yeşil kalkınma hedefine uygun olarak şekillendirdiklerini belirten Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle 3 milyar lira yatırım tutarında 170 altyapı, üstyapı, içme suyu, güneş enerjisi santrali, atık su arıtma tesisi, sokak güzelleştirme çalışmaları ve belediye hizmet binası projesini tamamladıklarını vurguladı. Kurum, "Ve şu an sahada 65 milyon liralık 8 projemiz de yine devam etmekte. Bu projelerimiz inşallah hızlı bir şekilde tamamlayacağız." dedi.

Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve çevre dostu sokak temizlik araçları gibi yardımlar kapsamında 105 milyon lira finansal desteği de kente sağladıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizden gelen çevre anlayışını aslında 81 şehrimize nakış nakış işlemenin gayreti içindeyiz. Çevre ve doğa hassasiyetimizin en muazzam örneği de hiç şüphesiz ki dünyada eşi benzeri görülmemiş sayıda ulaştığımız 81 ilde yaptığımız millet bahçeleri projelerimiz. Bu anlamda yeri geldi konut ve ticari imarlı alanları dahi iptal edip yeşil alanlara kattık. Millet bahçeleri yaparak bu aziz milletimizin hizmetine sunduk. Hamdolsun 81 ilimizin tamamında, 922 ilçemizin ise hemen hemen yarısında, yaklaşık 70 milyon metrekare büyüklüğünde 443 millet bahçesi sayısına ulaştık. Bunlardan 127'sini tamamladık milletimizin hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizi de en kısa sürede tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

Malatya'da da bu yöndeki millet bahçesi çalışmalarının sürdüğünü bir kısmının ise tamamlandığını anlatan Kurum, bugün yapımına başlayacakları 300 bin metrekare büyüklüğündeki Malatya 100. Yıl Parkı Millet Bahçesi'nin biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yolları ve kıraathanesi ile 2023 yılına kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

- "MİLLETİMİZ BUNLARA YÜZ VERMİYOR, DEVLET YÖNETİMİNİ TESLİM ETMİYOR"

Kurum, tüm şehirlere, Malatya'ya sürekli yeni eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırırken birilerinin de yaptıkları bu eserlerden son derece rahatsız olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni eserlerle ve hizmetlerle büyümesini, gelişmesini, bu milletin refah içerisinde yaşamasını yabancıların istememesini elbette anlarız. Ancak bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin, tüm imkanlarından istifade edenlerin, bu milletin değerleriyle barışamamasını asla kabullenemeyiz. Bunların milletin değerleriyle mesafeleri var, dertleri var. Bunların milletin sorunlarıyla yine aralarında mesafe var. O yüzden aziz milletimiz bunlara yüz vermiyor, iktidar vermiyor, devlet yönetimini de teslim etmiyor. Çünkü bunlarda bu devleti yönetecek iradeyi, basireti, feraseti aziz milletimiz görmüyor.

Millete hizmet etmesini bilmeyenler, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturma tehlikesi vardır. Milletimiz inşallah bunlara hem 2023'te hem de 2024'te sandıkta işte o kaçınılmaz cevabı verecektir. Mevlana hazretleri 'Aşk, davaya benzer cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kаzаnаmаzsın.' der. Hamdolsun bizim 20 yıldır ülkeye hizmet davasında en büyük şahidimiz milletimiz olmuştur. Bundan sonra yine eserlerimizle milletimizin şahitliğinde sizlerle birlikte bu ülkeyi yönetmeye talip olacağız. Allah'ın izniyle seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yine, yeniden çok büyük bir başarıya imza atacak ve liderimiz Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Nasıl depremde vatandaşımızın yanında olduysak nasıl afette milletimizin yanında olduysak ne zaman milletimizin bize ihtiyacı olduysa yine hemen yanına gidip o acılarına hüzünlerine ortak olduysak inşallah bundan sonraki yeni 20 yıllarda da 2053 hedefi doğrultusunda 2071 vizyonu çerçevesinde yine milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz diyorum."

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci'nin de selamlama konuşması yaptığı törende, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından millet bahçesinin temeli atıldı. Bakan Kurum, daha sonra millet bahçesine ilk fidanı dikti.