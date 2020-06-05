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Güncel

Bakan Kurum duyurdu! 10 yeni Millet Bahçesi bugün hizmete giriyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 TV Günün Manşeti programında açıklamalarda bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor.' dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 11:32
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