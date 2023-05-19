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Bakan Kurum duyurdu! 7 bin 500 lira taksitle ev sahibi olma imkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, 'Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı.' açıklamasında bulundu.

19 Mayıs 2023 Cuma 13:09 - Güncelleme:
Bakan Kurum duyurdu! 7 bin 500 lira taksitle ev sahibi olma imkanı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldığını duyurdu.

İşte Bakan Kurum'un açıklaması:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık.

120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

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