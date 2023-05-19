Bakan Kurum duyurdu! 7 bin 500 lira taksitle ev sahibi olma imkanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldığını duyurdu.İşte Bakan Kurum'un açıklaması:
"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz.
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık.
120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."
Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 19, 2023
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık.
120 ay vade, 7.500 TL'den başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı. pic.twitter.com/GaOzk222UV