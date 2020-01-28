Bakan Kurum: Eksikleri gidermek adına belediyelerimize kaynak aktardık

AA 28.01.2020 16:12 - Güncelleme: 28.01.2020 16:12

Bakan Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem sürecinde Türkiye'nin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kurum, depremin olduğu andan itibaren 81 ilde 82 milyon vatandaşın yüreğinde Elazığ, Malatya ve enkaz altındaki vatandaşların bulunduğunu söyledi.

Herkesin seferber olmak suretiyle yaralıları kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verdiğini, desteklerin devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Arama kurtarma faaliyetleri yapan güvenlik güçlerimiz, AFAD, Kızılay, UMKE ile diğer illerden gelen itfaiye ekiplerimiz var. Cansiperane, canlarını ortaya atacak şekilde çalışma yaptılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kurum, Malatya ve Elazığ ile depremden etkilenen tüm illerde sahada hızlı bir şekilde olduklarını, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını aktardı.

- Malatya'daki hasar tespit çalışmaları

Malatya'da yaptıkları hasar tespit çalışmalarında şu an için Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta toplam 340 yıkık, 4 bin 128 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binanın bulunduğunu ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tespit çalışmalarımız Malatya'da devam ediyor. Malatya'da depremden etkilenen 14 belediyemizin altyapı tesislerine ilişkin ön hasar tespit çalışmasını tamamladık. 10 belediyenin altyapısında herhangi bir sorun olmadığını, Malatya, Pütürge, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerimizin altyapı taleplerine de gerekli destekleri veriyoruz. Eksikleri gidermek adına belediyelerimize kaynak aktardık. Valiliğimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 5 milyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 3 milyon, AFAD tarafından 3 milyon lira destek yapıldı. Vatandaşlara her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı saracağız."

Malatya'da depremden etkilenen Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçelerinde inceleme yapacaklarını aktaran Kurum, ağır hasarlı ve yıkık binalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı bir şekilde vatandaşların konut ve barınma ihtiyacının giderecek çalışmaların yapılması talimatını verdiğini anımsattı.

Bu çerçevede köylerde temel üzerine çelik konstrüksiyon binalar inşa edileceğini anlatan Kurum, ilçelerde yapılacak konutların yerlerini tespit edeceklerini, ön tespit çalışmalarına göre de TOKİ tarafından sahada proje çalışmalarını başlatacaklarını vurguladı.

- "Yeni konut yapımı şubat sonu, mart başı başlayacak"

Ağır hasarlı binalardan taşınmak zorunda kalan vatandaşlara kira ve taşınma yardımı verileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Yeni konutlara şubat sonu, mart başı başlayacak ve en geç yıl sonuna kadar da tamamlanacak süreci inşallah başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantının ardından Bakan Kurum, Sivas Caddesi'nde depremde ağır hasar gören ve çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan 6 katlı binanın yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.