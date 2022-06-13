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Bakan Kurum: El birliği içerisinde zararları telafi edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde hasar tespitlerinin yapıldığını, zararların el birliği içerisinde telafi edileceğini bildirdi.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
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Bakan Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindekilerle selden etkilenen Tatlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bölgede besicilik yapan vatandaşların Aydıncık Mahallesi'nde bir hayvancılık ihtisas bölgesi kurulması talebi üzerine Kurum, "Altındağ Belediyemizle buradaki işletmeleri taşıyacak şekilde alternatif bir alan çalışalım. Bu durumu köklü bir şekilde çözmemiz lazım." diye konuştu.

Vatandaşların maddi hasarlarının olduğunu belirtmesi üzerine Kurum, "Hasar tespitleri yapılıyor. El birliği içerisinde zararları telafi edeceğiz." dedi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Tatlar Mahallesi

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