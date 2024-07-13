İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2024 Cumartesi / 7 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum Gaziantep'te: 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak
Güncel

Bakan Kurum Gaziantep'te: 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak

Gaziantep'te açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Deprem bölgesini kaderine terk etmeyeceğiz. Annelerimizin yüzü gülene kadar buralardan ayrılmayacağız.' dedi. Bakan Kurum, '2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak.' diye konuştu.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Bakan Kurum Gaziantep'te: 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te açıklama yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şöyle:

- Asrın dayanışmasıyla beraber 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmaya gayret gösteriyoruz

- Deprem bölgesini kaderine terk etmeyeceğiz.

- Annelerimizin yüzü gülene kadar buralardan ayrılmayacağız.

- Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- 76 bin konutun teslimini gerçekleştirdik.

- 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak.

- Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz

- 2025'te evine girmeyen depremzede kalmayacak.

- Altyapı çalışmalarının tamamını bitireceğiz.

- Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse, şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyacı giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır.

- (Asrın felaketi) Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir anlayışla, 3 ayda 180 bin konutun temelini attık. Hamd olsun bugün o konutların teslim edildiğini görüyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.