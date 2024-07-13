Bakan Kurum Gaziantep'te: 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te açıklama yaptı.Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şöyle:
- Asrın dayanışmasıyla beraber 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmaya gayret gösteriyoruz
- Deprem bölgesini kaderine terk etmeyeceğiz.
- Annelerimizin yüzü gülene kadar buralardan ayrılmayacağız.
- Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
- 76 bin konutun teslimini gerçekleştirdik.
- 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak.
- Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz
- 2025'te evine girmeyen depremzede kalmayacak.
- Altyapı çalışmalarının tamamını bitireceğiz.
- Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse, şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyacı giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır.
- (Asrın felaketi) Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir anlayışla, 3 ayda 180 bin konutun temelini attık. Hamd olsun bugün o konutların teslim edildiğini görüyoruz.