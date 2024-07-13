Bakan Kurum Gaziantep'te: 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te açıklama yaptı.

- Asrın dayanışmasıyla beraber 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmaya gayret gösteriyoruz

- Deprem bölgesini kaderine terk etmeyeceğiz.

- Annelerimizin yüzü gülene kadar buralardan ayrılmayacağız.

- Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- 76 bin konutun teslimini gerçekleştirdik.

- 2025'te tüm deprem bölgesi afet bölgesi olarak anılmayacak.

- Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edeceğiz

- 2025'te evine girmeyen depremzede kalmayacak.

- Altyapı çalışmalarının tamamını bitireceğiz.

- Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse, şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyacı giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır.

- (Asrın felaketi) Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir anlayışla, 3 ayda 180 bin konutun temelini attık. Hamd olsun bugün o konutların teslim edildiğini görüyoruz.