Bakan Kurum: Haliç'te iptal edilen arıtma tesisini gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız İBB yönetiminin Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için planlanan Silahtarağa Arıtma Tesisi projesini 'gereksiz' diyerek iptal etmesiyle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız. dedi.