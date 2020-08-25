Bakan Kurum: (Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik

25 Ağustos 2020 Salı 15:40 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:41

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz."