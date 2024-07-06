İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum, Hatay'da: Kardeşlerimiz müsterih olsun şehri yeniden ayağa kaldıracağız
Güncel

Bakan Kurum, Hatay'da: Kardeşlerimiz müsterih olsun şehri yeniden ayağa kaldıracağız

Hatay'da değerlendirme toplantısına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hataylı kardeşlerimiz müsterih olsun. Depremden etkilenen Hatay'ımızı kadim mirasıyla, özgün değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız' dedi.

DHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Hatay'da: Kardeşlerimiz müsterih olsun şehri yeniden ayağa kaldıracağız
ABONE OL

Bakan Kurum, Hatay'da değerlendirme toplantısına katıldı.

Hatay'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'te değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri ve belediye başkanları da toplantıda hazır bulundu.

Hatay'ı tüm değerleriyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Valimizle, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla Hatay'ımızın geleceğini konuştuk. Hataylı kardeşlerimiz müsterih olsun. Depremden etkilenen Hatay'ımızı kadim mirasıyla, özgün değerleriyle yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.