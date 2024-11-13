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Bakan Kurum, IPCC Başkanı Skea ile görüştü: Türkiye'nin iklim politikaları ele alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea ile bir araya geldi.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 19:13 - Güncelleme:
Bakan Kurum, IPCC Başkanı Skea ile görüştü: Türkiye'nin iklim politikaları ele alındı
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Bakan Kurum, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de heyetler arası yapılan görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Sayın Jim Skea ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Kurum'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Bakan Kurum paylaşımında ayrıca, "Ülkemizin iklim politikalarını anlattığımız toplantıda, sürdürdüğümüz çalışmalarımızı paylaştık; IPCC süreçlerine aktif katılarak etkinliğimizi artırma isteğimizi ve COP31 Başkanlığı sürecinde IPCC ile iş birliği içinde çalışma isteğimizi dile getirdik" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Kurum
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