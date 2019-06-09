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Bakan Kurum: İstanbul´da mührü Yıldırım aldığında el ele imar uygulamalarını yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Şahintepe Mahallesi´ndeki dün vatandaşlarla bir araya geldi. Bakanlık olarak Mahallenin sorunlarını çözüme kavuşturacak problemlerin önüne engel konulduğunu belirten Kurum, 'İmar planı yapan biziz iptal ettirip alternatiflerini ortaya koyamayan CHP Meclis Üyeleridir' dedi.

  • DHA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte Başakşehir Şahintepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin en temel sorunlarından biri olarak görülen imar problemlerinin çözüm formülleri mahalle sakinlerine tek tek anlatıldıktan sonra, Bakan Kurum vatandaşların sorularını cevapladı.
 
PROJELERİMİZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORTAKLIĞIYLA DAHA HIZLI YAPARIZ
 
Başakşehir´de, büyük projelerin gerçekleşmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir amaç olduğu sürece yapılabileceğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Mahallemizdeki ortak bir fikirle üstünde durduğumuz plan problemine daha önce verdiğimiz müjdeyi Bakanımızın kendi ağzından duyacaksınız. Mahallemiz bundan sonra hızlı bir şekilde plan sorunlarını halledip el birliği ile daha güzel hale getireceğiz. Bu projeler sadece bakanlıkla değil, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tamamlanmalıdır. Eğer biz Başakşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket edebilirsek problemlerimizi hızlı bir şekilde çözebiliriz. Bu gün sizlere Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım ağabeyimin selamını getirdim" diyerek sözlerini tamamladı.
 
MÜHRÜ BİNALİ YILDIRIM´A VERDİĞİMİZDE İMAR PROBLEMİNİ BİR
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bakanlık olarak Şahintepe Mahallesi´nin imar problemine önem verdiklerini söyleyerek, "Şahintepeli kardeşlerimizin hızlıca çözüm bekledikleri imar kaynaklı sorunlarına dair bir süredir çalışıyoruz. Hem belediyemiz hemde bakanlığımız bu süreci çözüme kavuşturmak için yürütüyor. Rezerv alanı arasında kalan üç mahallemizden biri Şahintepesi. Mahallemizle ilgili daha önce ada bazlı çalışması yapmıştık. İmar planımızı onayladık, bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüm detayları İnce İnce Hesap edilmiş bu plan çalışması maalesef Cumhuriyet Halk Parti´li meclis üyelerinin itirazları sebebiyle imar planı uygulaması iptal edildi. İmar Planı yapan biziz iptal ettirerek alternatiflerini ortaya koyamayanda milleti mağdur edenlerde onlardır" diyerek mahallenin temel probleminin neden sonuçlanamadığına açıklık getirdi.
 
Konuşmasına devam  eden Bakan Kurum,"Rezerv Alan dışında kalan bölgede, bakanlığımla yaptığımız planımızı Büyükşehir Belediyesi Mührünü Başkan Adayımız Binali Yıldırım´a verdiğimizde inşallah ilçemizle el ele vererek yeni uygulamamızı yapacağız. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak şu sözü veriyorum ki Şahintepeli vatandaşlarımız imar planı sorunu kalmayana dek bu işin takipçisi olacağım. Yasin başkanım ile inşallah tapularınızı vereceğiz" dedi.

İstanbul´un surları tehlike altında

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