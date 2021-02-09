Bakan Kurum: İyileştirecek hamleler atma kararı aldık

AA 09 Şubat 2021 Salı 14:47 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 14:47

Bakan Kurum, Güdül Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve ilçedeki diğer yetkililerle görüştü.

Belediye binasında, ilçede Hazine taşınmazı satın alanlardan 5 kişiye tapularını teslim eden Kurum, daha sonra İnönü Mağaraları'nın bulunduğu alana giderek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirleri ihya etmek için çalıştıklarını, amaçlarının eser üretmek olduğunu söyledi.

Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 sosyal konutun yapımını tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini aktaran Kurum, 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 12 bin 500 konutun yapımının Ankara'nın ilçelerinde sürdüğünü ifade etti.

Tarihi mekanların ve riskli binaların dönüşümüne ilişkin de Ankara'nın her ilçesinde projeler yürütüldüğünü belirten Kurum, Ankara Kalesi ve Hergelen Meydanı'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin her yerinde yeşil alanlarını arttırmak için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Kurum, bu kapsamda başkentte 19 millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Belediyelerin tüm ihtiyaçlarını İller Bankası desteğiyle karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçemiz Türkiye'nin 15'inci Anadolu'nun da ilk Sakin Şehir unvanını almış güzel bir ilçemiz. Tarihi bir ilçemiz, şehitleriyle, mertleriyle ünlü bir ilçemiz. Güdül'e yaptığımız ziyarette, Sakin Şehir unvanını daha da güzelleştirecek, iyileştirecek hamleleri atma kararı aldık. Bu kapsamda ilçenin içinde bulunan tarihi camimizle etrafındaki ticari ünitelerin ihyasını gerçekleştirecek bir projeyi Güdül Belediyemizle birlikte yapıyor olacağız."

Eski belediye binası ve kaymakamlığın da yeni yapılacak alanlara taşınacağını aktaran Kurum, projeyle ticaretin canlanacağını, ilçedeki tarihi mekanların, konakların da restore edildiğini söyledi.

Türkiye'de 269 tescilli mağaranın olduğunu dile getiren Kurum, bu mağaralardan birinin de İnönü Mağaraları olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, Türkiye'de 9 bin 300 civarında tescilli ağacın olduğunu belirterek, "3 bin 500 yıllık tarihi olan Güdül'ümüz, hem anıt ağaç hem de mağara açısından zengin bir ilçemiz." dedi.

Kirmir Çayı etrafında önemli bir çevre düzenleme projesi yapacaklarını aktaran Kurum, bölgeye gelen turistlerin ve vatandaşların bu doğal güzelliklerden faydalanabileceğini anlattı. Kirmir Çayı'nda halen su samurlarının yaşadığına dikkati çeken Kurum, su samurlarının varlığının çayın temizliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde, AK Parti Ankara milletvekilleri, bakan yardımcıları ve genel müdürler de eşlik etti.