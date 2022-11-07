Bakan Kurum, İzmir depreminin hasar tespit sonuçlarını açıkladı

4 Kasım'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Kent genelinde vatandaşlar ve binalar depremden etkilenirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespitiyle alakalı son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirerek 293 binayı incelediğini kaydeden Bakan Kurum, binaların 213'ünün hasarsız olduğunu, 80'inde ise az hasar tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Kurum, hasarlı binalarla ilgili adımları atmaya başladıklarını vurgulayarak, İzmir'e ve İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.