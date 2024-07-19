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  • Bakan Kurum, kalp krizi sonucu ölen Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenaze törenine katıldı
Güncel

Bakan Kurum, kalp krizi sonucu ölen Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenaze törenine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'da evinde kalp krizi geçirerek vefat eden 50 yaşındaki Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenaze törenine katıldı.

DHA19 Temmuz 2024 Cuma 16:58 - Güncelleme:
Bakan Kurum, kalp krizi sonucu ölen Emniyet Müdür Yardımcısı Baran'ın cenaze törenine katıldı
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Öğleden sonra kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenaze törenine katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Kurum, hayatını kaybeden Baran'ın yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Zekeriya Baran'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.

Bakan Kurum, cenaze töreninin ardından Batıkent Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında incelemede bulundu.

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