Bakan Kurum kan bağışında bulundu

AA 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:31

Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Kan Bağışı Merkezi'ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurum, daha sonra beraberindeki Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile kan bağışında bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Türk Kızılayın 150 yılı aşkın sürede Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

Kurum, Türk Kızılay ile doğal afetlerde birlikte çalıştıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Konya Kan Bağışı Merkezi'ndeyiz. 15 dakikada verdiğiniz bir ünite kan ile 3 hayata can ve kan verebiliyorsunuz. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla kan bağışında bulunduk. İnşallah kanlarımız hastalarımıza şifa olur. Konya'da, Büyükşehir Belediyemiz ile Türk Kızılay bir kampanya yürütüyor. Kan bağışında bulunan hemşehrilerimize Konyaspor forması hediye ediliyor. Buradan tüm Konyalıları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Salgın sürecinde cansiperane şekilde çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

Kurum, daha sonra kendisini selamlayan bazı çocuklara oyuncak verdi, bayramını tebrik etti.