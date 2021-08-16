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Bakan Kurum, Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu. Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:55
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Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Kurum, selden etkilenen Abana ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kurum, sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı arayarak esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri iletti.

Daha sonra Bozkurt ilçesine geçen Kurum, İlişi köyünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yıkılan bir köprüyü de inceledi.

Kurum, selden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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