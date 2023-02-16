Bakan Kurum: Kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları yürütüyoruz

Bakan Kurum, beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Doğanşehir Devlet Hastanesi'ndeki Kriz Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Malatya'da koordinasyon çalışmalarını yaptıklarını, yıkılan binalar ile yeni yerleşim alanlarını incelediklerini ve kararlar aldıklarını söyledi.

Devletin, ilk andan itibaren tüm bölgede milletle el ele, seferberlik ruhuyla çalıştığını ifade eden Kurum, depremden etkilenenleri açıkta bırakmadan, en kısa sürede söz verdikleri konutlara yerleştireceklerini belirtti.

Depremin etkilediği şehirlerde bir yandan geçici barınma işlemlerinin sürdürüldüğünü diğer yandan da 7 bin 328 uzmanla hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kurum, "Şu ana kadar havadan, karadan ve şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yapılan çalışmalara göre tüm illerimizde 577 bin 689 bina incelendi. Bu, 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık ki bu da yaklaşık 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor." diye konuştu.

Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 685 bağımsız bölümden oluşan 39 bin 311 binanın tespitini yaptıklarını aktaran Kurum, 10 bin 233 binadaki 48 bin 622 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ ile 1 milyon 180 bin konut yaptıklarının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Konutlarımızın hepsi sapasağlam ayaktadır. İki depremi hamdolsun hasarsız bir şekilde, muhakkak kısmi çizikler, sıva çatlakları var ama 1 milyon 180 bin konutumuz dimdik ayaktadır. 20 yılda 3,3 milyon konutun dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, liderliğinde yapılmıştır. Gerek dönüşümle gerek sosyal konutlarla gerekse vatandaşımızla birlikte yaptığımız inşa süreçleriyle, kentsel dönüşümle birlikte yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar tam 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış duruyoruz. Şu anda da nasıl bu konutlar, bu depremlerde sağlam durduysa aynı anlayışla 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz."

YENİ KONUTLARIN YAPILACAĞI ALANLAR

Kurum, yeni konutların yapımı çalışmalarında ilgili bazı bakanlıklarla ortak hareket ettiklerini, şehirleri en doğru ve en sağlam alanlara nasıl kuracaklarını istişare ederek karar verdiklerini söyledi.

Konut inşa edilecek bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına, mikro bölgeleme etüt raporuyla baktıklarını işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu felaketle birlikte mevcut mikro bölgeleme çalışmaları ve buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte jeolojik ve jeofizik uzmanlarıyla, bu depremle oluşan kırıkları da hesap ederek seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı çalışmalar yürütülmektedir. Depremin ağır hasar verdiği il ve ilçe merkezlerinde de Bakanlığımız ve belediyelerimiz uyum içerisinde ayrıntılı etütler yapmak suretiyle, gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Bir taraftan rezerv konuttaki alanlara ilişkin diğer taraftan da eski yerleşim yerlerindeki sorunları ve problemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle buralara ilişkin yeni imar planları hazırlığını yürütüyoruz. Bu süreçte yeni ilave düzlenmeleri de içerir, kat yüksekliklerini de kısıtlayacak yerleşim alanlarına yine kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını da Bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yürütmektedir."

Bakan Kurum, bölgede depremlerin ardından yıkılan binalara baktıklarında, yapıların fay hatlarına olan mesafenin dikkate alınmadığını, sıvılaşma sebebiyle binaların yan yattığı veya yıkıldığını, zemin kalitesinin düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu net bir şekilde gördüklerine dikkati çekti.

Depremin etkilediği illerde mikro bölgeleme, jeolojik etüt ve ayrıntılı zemin etüt raporlarını hazırladıklarını aktaran Kurum, "Nasıl 1 milyon 180 bin konutumuz ayakta durduysa, orada nasıl bir anlayışla çalışma yaptıysak yeni konutlarımızla ilgili de bu bütüncül anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

YIKILAN BİNALARIN ENKAZI ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama kurtarma faaliyetleri biten binaların enkazlarını da şehrin çeperinde belirledikleri alanlara taşıdıklarını ve çevreye zarar vermeyecek anlayışla gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Bina enkazlarının taşınacağı alanlara konkasörler kuracaklarını ve enkazlardan çıkacak malzemeleri altyapıda kullanmak üzere belediyelere tahsis edeceklerini anlatan Kurum, "Köylerimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarında bu enkazları kullanacağız ki bundan sonraki süreçte çevreye herhangi bir zarar vermesin. Asbestli demirlerimizi de ayrıştıracağız. Demir dışında geri dönüşüme gidebilecek ne varsa büyük bir titizlikle süreceğimizi yöneteceğiz." diye konuştu.

Kurum, yeni konutları inşa edilene kadar depremzedelere taşınma, eşya, kira yardımı yapılacağını anımsatarak, "Afetin ilk anında nasıl bir ve beraber olduysak, vatandaşımızla el ele, gönül gönüle çalıştıysak, yeni konutlarımızı teslim edene kadar da devletimizin tüm imkanlarıyla beraber vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.