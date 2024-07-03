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  • Deprem bölgesi için ilk toplantı gerçekleşti: Bakan Kurum kolları sıvadı
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Deprem bölgesi için ilk toplantı gerçekleşti: Bakan Kurum kolları sıvadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve gelmesinin hemen ardından çalışmalara başladı. Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'nı gerçekleştiren Bakan Kurum, cuma gününden itibaren asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gideceğini bildirdi.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için ilk toplantı gerçekleşti: Bakan Kurum kolları sıvadı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum göreve gelir gelmez deprem bölgesi için harekete geçti.

Ekibiyle beraber Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'nı gerçekleştiren Murat Kurum, cuma gününden itibaren afet bölgesine gideceğini dile getirdi.

"OKAK SOKAK, HANE HANE ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var.

Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız.

Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz.

Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • asrın felaketi

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