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Bakan Kurum'dan İzmir Körfezi açıklaması: Sürecin takipçisiyiz

Ankara Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Mesele millet olduğunda geriye kalan her şeyin birer teferruat olduğunu düşünüyor ve buna göre hareket ediyoruz' dedi. Kurum ayrıca, 'İzmir'le görüşüyoruz ve bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi'ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor ve sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz' ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan İzmir Körfezi açıklaması: Sürecin takipçisiyiz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Yeni adalet sarayımızı 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak ülkemize ve Başkentli hemşerilerimize armağan edeceğiz.

Mesele millet olduğunda geriye kalan her şeyin birer teferruat olduğunu düşünüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Bu noktada herkesi de sorumluluğa davet ediyoruz

İzmir'le görüşüyoruz ve bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi'ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor ve sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz.

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