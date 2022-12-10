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Bakan Kurum: Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Samsun'umuz istikbaldir, istiklaldir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da hizmete giren projelerin hayırlı olmasını diledi. Kurum, Samsun'un Milli Mücadele döneminde önemli bir rol oynadığını hatırlatarak, 'Kıymetli kardeşlerim bundan 103 yıl önce Samsun'dan doğan özgürlük, bağımsızlık, hürriyet güneşi, bu aziz milletimizi, bu vatanı, Türkiye'yi sonsuza dek ısıtmaya devam edecektir. Bu yüzden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Samsun'umuz 'istikbaldir, istiklaldir' diyoruz.' ifadesini kullandı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Samsun'umuz istikbaldir, istiklaldir
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Bakan Kurum, Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışının gerçekleştirildiği törende konuşma yaptı.

Coşkulu kalabalığın karşısında, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Kurum, tüm Samsunluları muhabbetle selamladığını belirtti.

Kurum, Samsun'un Milli Mücadele döneminde önemli bir rol oynadığını hatırlatarak, "Kıymetli kardeşlerim bundan 103 yıl önce Samsun'dan doğan özgürlük, bağımsızlık, hürriyet güneşi, bu aziz milletimizi, bu vatanı, Türkiye'yi sonsuza dek ısıtmaya devam edecektir. Bu yüzden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Samsun'umuz 'istikbaldir, istiklaldir' diyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte tamamlanan projelere de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Açılışını yapacağımız tüm eserlerimiz Samsun'umuza, Samsunlu kardeşlerimize hayırlı olsun. İnşallah 2023 yılında buradan, Samsun'umuzdan işaret fişeğini yakacağız. 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • SAMSUN
  • açılış

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