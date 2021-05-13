Bakan Kurum: Muhammed Durra da Eren Bülbül de aynı davanın neferiydi

AA 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:59

Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığında, video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında, salgın nedeniyle Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini söyledi. Bir sonraki bayramın, akrabaların ve dostların kapısının çalındığı, büyüklerle hasret giderildiği bir bayram olarak geçirilmesi temennisinde bulunan Kurum, ramazan ayında yapılan ibadetlerin kabul olması duasında bulundu.

- "İNANIYORUZ Kİ İSRAİL'E KARŞI DİRENEN KARDEŞLERİMİZ GALİP GELECEKTİR"

Kurum, Konya'nın yüzyıllar boyunca barış, adalet ve huzuru hakim kılan, her zaman mazlumların yanında duran Selçuklu'nun başkenti olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Biz, 83 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak her zaman, her şart altında, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnanıyoruz ki İsrail'e karşı direnen kardeşlerimiz Allah'ın izniyle galip gelecektir. Babasının yanında, yüzlerce kurşunla şehit edilen Muhammed Durralar, İsrail tarafından gözaltına alındığında dahi gülümseyen Meryemler kazanacaktır. Tarih, füzelere karşı sapanlarla, top mermilerine karşı taşlarla mücadele eden kahramanları hayırla anarken, İsrail'i bir utanç tablosu olarak hatırlayacaktır. Bu zulmü işleyenler; evladı öldürülen, şehit edilen annelerin gözyaşlarında boğulacaktır."

- "Eren Bülbül, aynı davanın neferiydi"

Kurum, Konya'da şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ettiğini ifade ederek "Bu kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz, emniyet güçlerimiz; tıpkı Aksa'nın yiğitleri gibi zalimlerin kukla örgütlerine geçit vermeyen kahramanlarımızdır. Bugün Filistin'de İsrail'in şehit ettiği Muhammed Durra ile küresel güçlerin kuklası PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül aynı davanın birer neferiydi. Aynı düşmana karşı mücadele eden, aynı hasma karşı duran yiğitlerimizdi." diye konuştu.

Türkiye'nin Aksa nöbetinin aralıksız devam edeceğine işaret eden Kurum, Türkiye'nin her zaman Filistin'in haklı davasının yanında dik duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

Kurum, ay yıldızlı bayrağı şehitlerinin üzerine örten kahraman Filistinlilere Konya'dan seslenerek bir gün mutlaka Mescid-i Aksa'da omuz omuza saf tutacaklarını dile getirdi.

- "YENİ HİZMETLER, PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum, parti kongrelerinin büyük heyecanla tamamlandığını ifade ederek göreve gelenlere başarı diledi.

Konya'nın istikbalini birliktelikle inşa ettiklerini vurgulayan Kurum, "Kentsel dönüşümden sosyal konutlara, millet bahçelerinden çevre yatırımlarımıza, sokak sağlıklaştırma projelerinden tarihi meydanlarımızı yenilemeye ve şehrimize yeni sanayi alanları kazandırmaya kadar birçok alanda yeni hizmetler, projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Konyalı hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle video konferansla gerçekleştirilen programda, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile bazı il yönetim kurulu üyeleri salonda hazır bulundu.