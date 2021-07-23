İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2021 Cuma / 13 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,557
  • EURO
    10,0777
  • ALTIN
    496.04
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum, Napoli'de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü
Güncel

Bakan Kurum, Napoli'de ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın Napoli kentinde ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile bir araya geldi.

DHA23 Temmuz 2021 Cuma 12:07 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 12:07
ABONE OL

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Napoli'de, ABD Başkanı İklim Özel Temsilcisi Sayın John Kerry ile yaptığımız ikili görüşmede iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye nezdinde Paris Anlaşması, Mutabakat Zaptı konuları ile çevre ve iklim konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ülkelerden biri olarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki çalışmalarımızı aktardığımız toplantıda iklim değişikliğinde tarihi sorumluluğumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen birçok ülkeden daha kararlı adımlar attığımızı ifade ettik" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.