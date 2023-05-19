Bakan Kurum paylaştı: Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde kalıcı konutların inşa sürecini yürütürken, bir yandan da hayatın normalleşmesi ve devamlılığı için geçici barınma ve iş yeri zarar gören esnaf için geçici iş yerlerinin yapımını sürdürüyor. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından Adıyaman'da Emlak Konut eliyle yapılan 38 geçici iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan bir video paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik. Adıyaman'ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz" dedi.

ADIYAMAN'DA İKİ AYRI ALANDA TOPLAM 38 ADET GEÇİCİ İŞ YERİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bakanlık, Adıyaman'da hayatın normalleşmesi adına tüm adımları attı. İki ayrı alanda 38 geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. İlk alanda toplam 10 adet dükkan yer aldı. Her bir geçici iş yerinin inşaat alanı 25 metrekare olarak ayarlandı. Toplam inşaat alanı ise 300 metrekare olarak belirlendi. Alanda kadın ve erkek tuvaleti ve mescit de yer aldı. İkinci alanda ise 28 adet geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Burada da her bir dükkanın inşaat alanı 25 metrekare olarak ayarlandı. Toplam inşaat alanı ise 750 metrekare olarak belirlendi. Yine bu alanda da bir kadın ve erkek tuvaleti bulunuyor.

"BU KADAR KISA SÜREDE OLMASI BİZİ SEVİNDİRDİ, DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

İş yerlerine kavuşan depremzedeler, yetkililere teşekkür ederek, "Devletimize Allah zeval vermesin. Bize burayı tahsis etti verdi herhangi bir ücret almadan. Her şeyimiz var. Eski dükkandan burası daha iyi. Biz bu kadar büyük beklemiyorduk. Gayet de bütün eşyalarımız sığdı. Hızlı bir şekilde bize verdiler. Dükkan kullanışlı, güzel yani, biz memnunuz. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bekliyorduk, hani yapar diyorduk. Ama bu kadar kısa sürede olması bizi sevindirdi. Devletimiz sağ olsun. Hep destek oldu, hep yanımızda oldu. Her konuda destek verdiler. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerine yer verdi.