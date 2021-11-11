Bakan Kurum, projeleri duyurdu: İlk teslimleri 26 Kasım'da yapacağız

DHA 11 Kasım 2021 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:51

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Kurum, 20 yıldır ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle iklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak; enerji, sanayi, tarım, ormancılık, yapı, ulaştırma, atık ve iklim değişikliğine uyum konularında 541 ayrı eylemi içeren Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planını 81 ilimizde yürütüyoruz. Yine, toprak kaybımızı en az seviyeye düşürmek için Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planımızı uygulamaya koyduk. Tasarruf eksenli akıllı şehir uygulamalarımızı hayata geçiriyor; inşa ettiğimiz tüm yapılarda, güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor, enerji savurmayan, güçlü yalıtımı olan yapılar üretiyoruz. Korunan alan büyüklüğümüzü durmaksızın arttırıyoruz. Ülkemize, yeni millet bahçelerimizle birlikte ekolojik koridorlar kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla, mazlumun ve mağdurun yanında durarak Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız" diye konuştu.

'İZMİR'DE İLK TESLİMLERİ 26 KASIM'DA YAPACAĞIZ'

Şehirlerin alt yapısının tamamen yenilendiğini belirterek, afet bölgelerine yapılan yardımlara değinen Bakan Kurum, "Kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı aksatmadan yaptık. Şehirlerimizin alt yapısını tamamen yeniledik. Bugün Rize, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 2 bin 248 konut, 220 köy evi, 132 iş yeri ve 5 çay evini süratle yapıyoruz. TOKİ'yle; depremden zarar gören vatandaşlarımız için Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut ve bin 555 köy evi yapıyoruz. 1 yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladık. Elazığ ve Malatya'nın ardından İzmir'de yaşadığımız depremden sonra, İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattık. İzmir depremi sonrasında 5 bin 40 konut ve 349 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 389 bağımsız birimin yapımına başladık. Bayraklı'da 7 bölgede, 1689 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. 26 Kasım'da 7 proje alanındaki 741 bağımsız bölümü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kalan konutlarımızı ve ticari üniteleri de etaplar halinde vatandaşımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MİLLET BAHÇESİNDE 67 MİLYON METREKAREYE ULAŞTIK'

Bakan Kurum, 81 şehirde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projesiyle ilgili de, "81 şehrimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, tam 67 milyon metrekareye ulaştık. 409 millet bahçemizi hızla yapıyoruz. 113 millet bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım çalışmaları da devam ediyor" dedi.