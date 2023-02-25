Bakan Kurum: Şehirler ve köylerde 272 bin konut yöresel mimariye uygun yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde şehirler ve köylerde 272 bin konut yöresel mimariye uygun yapılacak. Depremde hasar gören şehirlerin yeniden ihyası ve inşası için Şubat 2023'ün sonuna kadar 14 bin 500 konutun ihalesinin tamamlanıp inşaatlara başlanması hedefleniyor. Bu çerçevede Gaziantep'te depremden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 855 konutumuz için ilk kazma vuruldu. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Yeni yapılacak konutlarda ise dükkânlar ise bina altlarında yer almayacak.

YENİ KONUTLAR 1 YILA KADAR TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin ardından vatandaşların yarası hızlıca sarılarak en kısa sürede yeni konut ve iş yerlerinin inşalarına başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşların yeni konutları ve iş yerleri 1 yıldan kısa sürede teslim edilerek bu inşa süreci içerisinde vatandaşlara kira ve taşınma desteği sağlanıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremlerin ardından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte harekete geçti.

YERLEŞİM YERİ TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Deprem bölgede hayatı bir an önce normale döndürmek amacıyla hasar tespit çalışmaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aralıksız yürütülüyor. Bakan Murat Kurum, ovalardan dağlara doğru yerleşimi önceleyen bir amaçla yeni yerleşim alanları tespit etmek için depremden etkilenen bölgelere havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Afetzedeler için asrın felaketinde ovalardan dağlara yerleşim modelinin belirlenmesinde yapılan koordinasyon toplantılarında öncelikle 11 ilde yerel yöneticiler ve STK'larla bir araya gelinerek yeni şehirlerin kültürel, demografik, sosyolojik, coğrafi hassasiyetleri dikkate alındı. Ardından MTA ile Türkiye Diri Fay Hattı raporu incelendi, fay hatlarına uzak yerleşimler belirlendi ve bilim insanlarıyla toplantı gerçekleştirilerek fay hatları ve zemin sıvılaşmasına göre yeni yerleşim yerleri istişare edildi. Sahada zemin etüt çalışmaları belirlenen yerlerin konut yapımına uygunluğu için zemin etüt, jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Bu çalışmalarda yer altı su seviyesi düşük, sağlam zemin tespitleri yapılıyor. Süreçte, tüm kesimlerle yapılan görüşmeler sonrası şehrin ihtiyaçlarını kapsayan planlar hazırlanmaya başlandı.

855 KONUT İÇİN İLK KAZMA VURULDU

Depremde hasar gören şehirlerin yeniden ihyası ve inşası için şubat sonuna kadar 14 bin 500 konutun ihalesinin tamamlanıp inşaatlara başlanması hedefleniyor. Bu çerçevede bugün Gaziantep'te depremden ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde TOKİ eliyle ilk etapta 855 konut için ilk kazma vuruldu. Merkezlerdeki yoğunluğu azaltmak için öncelikle şehirlerin çeperlerinde belirlenen rezerv alanlarında konutlar yapılacak. Mart ve Nisan 2023 sonuna kadar şehirlerin rezerv alanlarında, 199 bin 739 konutun sözleşme süreçleriyle birlikte yapımlarına başlanacak. Hatay'da 40 bin 426, Kilis'te 250, Gaziantep'te 18 bin 544, Şanlıurfa'da 3 bin, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adıyaman'da 25 bin 882, Malatya'da 44 bin 770, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Osmaniye'de 9 bin 550 ve Adana'da 2 bin 200 olmak üzere 199 bin 739 konut şehrin rezerv alanlarında inşa edilecek.

Köyleri yeniden ayağa kaldırarak yaşamı normal hale getirecek 73 bin 972 köy evinin çelik konstrüksiyon ve betonarme olacak şekliyle projeleri hazırladı. Hatay'da 15 bin 59, Kilis'te 1002, Gaziantep'te 9 bin 539, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Adıyaman'da 9 bin 896, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Malatya'da 17 bin 990, Osmaniye'de 1.378, Adana'da 701 olmak üzere 73 bin 972 köy konutu yapılacak.

AFET KONUTLARI YATAY VE YÖRESEL MİMARİYE UYGUN YAPILACAK

Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla kat planlarını, cephe düzenlemeleri hazırlanırken, en sağlam en kaliteli zeminlere yeni konutları inşa etmek için bilim insanlarıyla çalışmalar yürütülüyor. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Şehirlerin kültürel yapısı, sosyolojisini, demografik yapısı ve şehrin ihtiyaçlarına göre yapılacak konutlar 105 metrekare brüt, 85 metrekare net 3+1 dairelerden oluşacak. Köy konutları ise 120 metrekare brüt 93 metrekarede neti olan 3+1 dairelerden oluşacak. Yeni yapılacak konutlarda ise dükkanlar ise bina altlarında yer almayacak.