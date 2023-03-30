Bakan Kurum: ''Sıfır Atık Hareketi''ni dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırdık

Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın geleceği, Türkiye'nin istikbali gençlere bırakılacak doğa için tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisinde olduklarını vurguladı.

Açıklamasında "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle büyük çabalarla, el birliğiyle saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde çok güzel bir noktaya getirdiğimiz 'Sıfır Atık Hareketi'ni dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz." ifadelerine yer veren Kurum, bu günün tüm dünyanın katılım ve katkı sağlayacağı küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Sıfır Atık Danışma Kurulunun oluşturulmasının dünyanın geleceği adına daha kararlı adımlar atılmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kahramanmaraş depreminin yaralarının sarıldığı bu günlerde, doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolunun tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçtiğini belirten Kurum, "Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev; doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, çalışmalar kapsamında çevreci adımlar attıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılı aşkın süredir güçlü, çevreci binlerce yeşil yatırımı hayata geçirdiklerini anlattı.

Milletle el ele yürüttükleri Sıfır Atık Hareketi'yle 2017'de başlatılan çevreyi koruma yolculuğunda ciddi kazanımlar elde ettiklerini, 7'den 70'e tüm vatandaşların artık atıklarını kaynağında ayrıştırdıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Böylece 33,8 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini sağladık. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27,2'ye yükselttik. 164 bin binada sıfır atık sisteminin kurulumunu sağladık. Yürüttüğümüz etkin politikalarla enerjiden sanayiye, ulaşımdan ticarete, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağladık. Karasal kirliliği azalttık. Bugün nüfusumuzun yüzde 89'una atık su arıtma hizmeti vererek denizlerimizin, göllerimizin, akarsularımızın dünden bugüne daha temiz olmasını sağladık. Ülkemizin birbirinden kıymetli doğal zenginliklerini koruma altına alarak korunan doğal alan oranını yüzde 12'ye çıkardık. Oluşturduğumuz mavi ve yeşil ekolojik koridorlarla, millet bahçelerimizle ekosistemler arasında bir bütünlük sağladık."

- "85 MİLYON VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"



Tüm şehirlerde sıfır atık felsefesiyle hareket edildiğine dikkati çeken Kurum, enerji verimliliği, iklim dostu, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını esas alarak yürüttükleri politikalarla tüm şehirleri sürdürülebilir kılmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

11 ilin etkilendiği deprem bölgesinde 650 bin konutu da aynı şekilde afetlere karşı dirençli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu yeni yaşam alanları olacak şekilde inşa edeceklerini belirten Kurum, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirlerin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini geleceğe taşıyacaklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeşil kalkınma ve "2053 net sıfır emisyon" hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, açıklamasında, Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü olan Emine Erdoğan ve doğa gönüllülerine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu vesileyle bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine 'dur' demek için Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlenen Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü, savunucusu, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Elindeki ufak bir çöpü dahi geri dönüştürme gayretinde olan minik çevre müfettişlerimize, iklim kriziyle mücadele için her daim dertlenen iklim elçisi gençlerimize, ufacık bir çiçeği, asırlık ağaçlarımızı, nehirlerimizi, göllerimizi, denizlerimizi her zaman bir anne şefkatiyle sarmalayan kadınlarımıza ve doğaya sonsuz bir koruyuculuk duygusuyla yaklaşan tüm çevre dostu, doğa dostu gönüllerimize, 85 milyon vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

- PLASTİK ATIKLARA VURGU YAPILAN KISA FİLM



Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından hazırlanan, bilinçsizce doğaya atılan plastik atıkların bir döngü içerisinde yeniden sofralara kadar ulaşma sürecinin anlatıldığı bir kısa film de paylaştı.

Denizlerdeki plastik atıklara dikkatin çekildiği kısa filmde, deniz çevresini ve ekosistemini en çok tehdit eden unsurların başında deniz çöplerinin geldiği ve bunların büyük kısmının plastiklerden oluştuğu aktarılıyor.

Plastik atıklar nedeniyle tüm insanlığın tehlikede olduğuna işaret edilen kısa filmin sonunda, insanların el birliği içerisinde bu büyük tehlikenin farkında olup geç kalmadan mücadele etmesi gerektiği, "Dünyamız değişmeden biz değişelim. Ortak evimize birlikte sahip çıkalım." mesajıyla vurgulanıyor.