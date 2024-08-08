Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün daha yaşanabilir bir İstanbul için çok önemli iki adımı atıyoruz. Bir taraftan İstanbullu kardeşlerimize bir millet bahçesi armağan ediyor. Bağcılar'da bin 76 sağlıksız konutu yıkıp yeni konutlarımızın inşasına başlıyoruz.

Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak için aşkla, azimle ve kararlılıkla çalışıyoruz



Göreve gelir gelmez soluğu deprem bölgesinde aldık. Hızlıca 11 ilimizi ve kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yapılması gereken işlerimizi hızlıca yürütmek için alınması gereken kararları aldık.

İstanbul'un polemiklerle kaybedecek vakti yok

Seçimin üzerinde aylar geçti. Belediye başkanlarımız asli işlerine, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in sorunlarına yoğunlaşmalılar. Suni gündemler peşinde koşmamalılar.