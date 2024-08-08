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Bakan Kurum: Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak için aşkla, azimle ve kararlılıkla çalışıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nden yaptığı konuşmada, 'Bugün daha yaşanabilir bir İstanbul için çok önemli iki adımı atıyoruz. Bir taraftan İstanbullu kardeşlerimize bir millet bahçesi armağan ediyor. Bağcılar'da bin 76 sağlıksız konutu yıkıp yeni konutlarımızın inşasına başlıyoruz' dedi.

8 Ağustos 2024 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün daha yaşanabilir bir İstanbul için çok önemli iki adımı atıyoruz. Bir taraftan İstanbullu kardeşlerimize bir millet bahçesi armağan ediyor. Bağcılar'da bin 76 sağlıksız konutu yıkıp yeni konutlarımızın inşasına başlıyoruz.

Sizleri deprem tehdidinden kurtarmak için aşkla, azimle ve kararlılıkla çalışıyoruz

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