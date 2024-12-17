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Bakan Kurum: Son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz

Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde şu ana kadar yapılan konut sayısının 391 bin 741'e ulaştığını ifade ederek, 'Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken bitirme motivasyonuyla çalışıyoruz, ilk günkü aşkla ve motivasyonla da son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

17 Aralık 2024 Salı 16:40 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken bitirme motivasyonuyla çalışıyoruz, ilk günkü aşkla ve motivasyonla da son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Bugün 11 ilimizde 174 şantiyenin bulunduğu ayrı alanda ve bu alanlarda 1900 şantiyede ve 1581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz yani toplamda 3481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız, işçi emekçi kardeşlerimiz dur durak bilmeden çalışıyor.

Deprem bölgesinde şu ana kadar yapmış olduğumuz konut sayısı 391 bin 741'e ulaştı

  • Murat Kurum
  • Çevre Şehircilik
  • İklim Değişikliği Bakanı

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