Bakan Kurum: Süresinde bitmeyen projede fesih hakkı getireceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Süresinde bitmeyen projede fesih hakkı getireceğiz' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
"İstanbul geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız, içinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planını da biz yapıyor olacağız"
"Kağıthane'de 900 konutluk projenin başlangıcını verdik, yıl sonuna kadar temeli atılacak"
"Fikirtepe'de kentsel dönüşüm problemlerini dinleyeceğiz, önerilerimizi sunacağız"
"İstanbul'da tüm ilçelerde kentsel dönüşümü hızlı ve kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz"
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