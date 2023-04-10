Bakan Kurum tarih verdi: 2 uydu kent kuracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞEN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. 1.sıra ve 1.bölge sayın cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdi. O yüzden bizim için gurur verici. İstanbul'un geleceği adına yapılacak çalışmalarda üstümüze düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. 2 önceliğimiz var. Seçimlerde Cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanımızı seçmek. İkincisi deprem bölgesindeki 11 ilimiz. Konutları yapmak ikinci önceliğimiz.

Hiçbir zaman görev beklemedim verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. 2 öncelik üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Mecliste de üstümüze düşen vazife ne olursa yapacağız. Ne bir belediye ne başka görevle ilgili beklentimiz yok.

"İNŞA SÜRECİNİ HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızın teşrifiyle temel atma süreçlerine devam edeceğiz. İnşa sürecini hızlı şekilde yürütüyoruz. 650 bin konutu başlatmak suretiyle 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz. Burada olsak da gönlümüz deprem bölgesinde olacak.

Ülkemizde her yıl 650 bin konut yapılır. İstemekle alakalı. Bu konuda yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz. Depremin başına gidecek olursak enkaz çalışmaları yürütülürken çadır kentleri kurduk. O arada TOKİ ile yeni yerleşim yeri tespitini başlattık. 15 gün sonra ilk temelleri attık. Teknik tüm tedbirleri alarak yapıyoruz. 143 bin konutumuzda hiçbir binamız çökmemiş. Her gün deprem oluyor. O zaman inşaat sektörünü bu mantıkla tamamen durdurmamız gerekiyor.

"HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAYACAĞIZ"

En sağlam zemine yapıyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları yapıyoruz. Hesaplamaları muhalefet yapıyor. Bizi kendinize benzetmeyen. Elazığ'da ağır hasarlı binalar 1 yıl sonra vatandaşımıza verilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'e baksın. Bedava konut dağıtacağız diyor ya. 5 bin 61 konut sözü vermişiz. İlk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Biz Gaziantep'te bir üs kurduk. Tüm inşaat malzemeleri üreticileriyle bir araya geldik. Hepsi stoklarının yeteceğini bize söylediler. Biz ihalelerimizi yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu her fırsatta müteahhitleri tehdit etmesine rağmen biz 100 bin konuttan bahsediyoruz. Herhangi bir sorun yaşamayacağız.

"KILIÇDAROĞLU NEDEN İZMİR'DE BEDAVA KONUT YAPIP VERMEDİ"

Boş vaat vermek çok kolay. Seçime 34 gün kalmış, nasıl olsa sırtınızda küfe yok. Yapamayacağınız hayalleri söyleyebilirsiniz. Biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapamadık. 14 seçimdir AK Partimiz kazanıyorsa projelerdendir. Hiçbir zaman popülist yaklaşmadık. Madem sayın Kılıçdaroğlu yapmak istiyor neden İzmir'de bedava konut yapıp vermedi. İBB kendisinde değil mi. 100 bin konut dönüşümü yapacağız dediler. Neden yapmadılar. Anka Park diye tutturdular. Ankara'daki sosyal konut işi ne olacak? Seçmen gözüyle bakıyorum, kimin vaatlerinin tuttuğuna bakarım. Yapamayacağı bir sözü vererek insanları istismar etmek kadar yanlış bir şey yok.

Biz afet konutlarında devletimiz yüzde 50-60'ının sübvansiyonunu sağlıyor. Gerisi 2 yıl ödemesi şekilde vatandaşımıza veriliyor. İzmir'in aylık taksiti bin 20 lira. Eşya ve taşınma yardımı veriyoruz. Hasar tespit yapıyoruz. Milli servet var. AFAD'da hak sahipliği bir evin barınmasıdır. 5 dairesi olan mağdur olmasın diye 1'ini AFAD'dan 4'ünü kentsel dönüşümden verdik.

"DEVLET YÖNETMEDİĞİ İÇİN BOŞ VAADLER VERİYOR"

Yıllardır ülkemizde deprem oluyor. Kendisi devlet yönetmediği için boş vaatler veriyor. Depremin hasarına baktığınızda Kahramanmaraş Pazarcık merkezli; ancak Hatay'dan itibaren konutları yapacağımız yeri değerlendirirken hasar tespitlerini yapıyoruz. Bütün sonuçlar dijital tablolarımıza işleniyor. Sıvılaşma riskleri var mı, yok mu? Fay hatlarını da bilim insanlarımızla çalışıyoruz. Bunları da haritalara işliyoruz. Şehrin neresinde yıkım daha çok fazla olmuş tespit edip projelendirme süreci yürütüyoruz.

Sağlam zemin ve sağlam yapı teknikleriyle süreci yürütüyoruz. Deprem hasarına baktığınızda sıvılaşma var mı yok mu diye, hasarın yoğunluğu nereyse hasar tespit sonuçları tabloya işleniyor. Antakya merkezde Defne'de yoğun yıkım söz konusu. Zemin sıvılaşması kaynaklı sağlam olması gereken zemin yumuşak zemine dönüyor. Bu tespitleri hocalarımızla paylaştığımızda şaşırdılar. Onlar da şaşırdılar bu tespit bizde yok dediler. 2.gün itibarıyla hasar tespite başladık. 5 milyon 919 bağımsız bölümü inceledik. 872 bin bağımsız bölüm ağır yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Dijitalleştirdik, haritalara yansıttık.

İLK KONUTLAR BAYRAMA YETİŞİYOR

Şehrin içinde hiçbir şey yapmayacak değiliz. Sıvılaşmanın olduğu yerde de tekniğe uygun yapı yapılabilir. Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla tasarımlarımızı yaptık. Oradaki kültür, iklimi içine alacak projelendirdi. 11 ilimizde sanayi ticaret hepsini konuştuk. Kültürel binalarımız var. Merkeze koyuyoruz. Zemin uygunsa aynı yere, uygun değilse en yakın yere koyacağız. Bayramda ilk konutlarımızı sayın cumhurbaşkanımızın teşrifiyle teslim etmeye başlayacağız. Gaziantep'te bir köyün tamamı bitecek.

11 ilde de tüm vatandaşlarımız en az bizim kadar mücadele ettiler, en az bizim kadar üzüldüler. Ben bir tek kötü söz duymadım. Devletimiz ilk anından itibaren bu mücadeleyi vermiştir. 85 milyon oraya aktı bunu gördüler. Belki AFAD yoktu ama Kızılay'dan gelen bir vatandaş vardı. Her şey dört dörtlük oldu demiyoruz, elimizden gelen her şeyi yaptık.

"İSTANBUL'U DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Vatandaşımız önümüzdeki seçimi sizin almanız lazım yedili masa gelirse bizim konutlarımızı yapmaz açıkta kalırız diyor. Aynısını İstanbul'a taşıyacağız. İstanbul'u da dönüştürmek zorundayız. Binası yıkılmış, arsası kalmışsa hissesine düşen arsa bedelini ödemeye mükellefiz. İster parasını ödeyeceğiz, isterse başka yerden arsa, isterse rezerv konut vereceğiz. 6316 sayılı yasayla bu konuştuklarımızı yapabiliyoruz. Ekstra bir durum yok. Kura ile en yakın yerde dağıtımını yapmak suretiyle süreci ilerleteceğiz.

"İSTANBUL'A 2 UYDU KENT KURACAĞIZ"

Biz 1,5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız. Bunun da ilk temellerini inşallah 10 bin konutun temelini ayın 22'sinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında planlıyoruz. Esenler'in kuzeyinde Başakşehir sınırları içinde, Sultangazi ile Başakşehir arasında askeri alan var. MSB ile protokol yaptık. Bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız. O alanda rezerv konutlarımızın temelini atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe'de alanlarımız var. Hepsi askeri alanlar değil. O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Rızaya dayalı yapacağız. "Sizin riskli konutunuzu verin bize" diyeceğiz.