Bakan Kurum: Terör örgütleriyle ve destek verenlerle mücadelemiz asla durmayacak

DHA 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte Ak Parti Konya İl Başkanlığı'nın kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Rize'deki kongresinden video konferansla katılıp partililerini selamladı.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kurum, şunları söyledi:

'Eli kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, sevenlerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim tüm güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza güç versin, kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerle, terör örgütleriyle ve teröre destek verenlerle mücadelemiz asla durmayacak, tek bir terörist, tek bir hain kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'

'DÖNEN DÖNSÜN, BEN DÖNMEZEM YOLUMDAN'

AK Parti'nin 2000'li yılların hemen başında başlayan bu büyük harekette doğduğunu ifade eden Bakan Kurum, 'AK Parti; Cizre'de, Yüksekova'da, Şemdinli'de, Bağlar'da, PKK zulmü altında inim inim inleyen Kürt kardeşlerimizin acı ağıtlarından doğmuştur' dedi.

Milleti yüceltmek için mücadele ettiklerini ifade eden Kurum, 'Bizim davamız Hak davadır. Bizim yolumuz hakikat yoludur. Bizim mücadelemiz, milletimizi yüceltme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir; Büyük Türkiye mücadelesidir. 'Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan' diyeceğiz ve bu kutlu yoldan asla ve asla dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Binali Yıldırım ağabeyimizle, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, genç kardeşlerimizle, milletimizle birlikte, aşkla, heyecanla yürümeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'MİLLETÇE ACI YAŞADIK'

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, konuşmasında teröre değindi. Yıldırım, şöyle konuştu:

'Dün bir milletçe acı yaşadık. Masum, korumasız insanları, kardeşlerimizi, polisimizi, askerlerimizi bölücü terör örgütü katletti. Bölücü terör örgütünün ne mal olduğunu biz biliyoruz. 40 yıldır biliyoruz. Bu ülkeye verdikleri zararı da biliyoruz. Hala bu alçak bölücü örgüte destek veren, onların siyasi uzantılarının bu ülkede pervasızca hareket ediyor olması, asla ve asla kabul edilemez. Herkes tercihini yapmak zorunda. Ya devletimiz, milletimiz, bayrağımız, vatanımız diyeceğiz ya da bölücülere el aman vermeyeceğiz. İşte, Cumhur İttifakı'nın önemi, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye çalışan, ezanımızı dindirmeye çalışan alçak bölücü FETÖ örgütünün, bölücü PKK örgütünün bu ülkeye yapmak istediklerine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu şanlı bir direniştir. Ülkemiz içerde ve dışarda şer odaklarının her daim hedefi olmuştur.'