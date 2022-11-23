Bakan Kurum: Vatandaşlarımız binada hasar olduğunu görüyorsa tespitler bitmeden girmesin

Düzce'deki depreme ilişkin açıklamalar yapan Kurum, "Düzce'mize, Türkiye'mize geçmiş olsun. Dün gece 5.9 büyüklüğündeki deprem hem Düzce hem de etrafındaki başta İstanbul olmak üzere hissedildi. Türkiye bir deprem ülkesidir. Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem ülkemiz için milli güvenlik meselesidir. Toplumun tüm kesimiyle 85 milyon vatandaşımız depremle mücadele noktasında topyekûn hareket etme durumundadır. Düzce, 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve tüm şehirde yapı stoğunun yaklaşık yüzde 75'inin güvenli hale getirildiği şekilde depremi karşıladı. Bu manada yıkılan hiçbir binamız yok, artçı depremler devam ediyor. Hasarlı binalarımız var ekiplerimiz yoğun bir şekilde öncelikle şikayet gelen yerler olmak üzere tespitlerini yapıyor. İnşallah çok kısa süre içerisinde depremde hasar gören binaların hasar tespitlerini tamamlayacağız. Vatandaşlarımız binada hasar olduğunu görüyorsa biz tespitleri bitirmeden girmesin. Çünkü olası bir artçı depremde az ya da orta hasarlı bina daha çok hasar alabilir. AFAD, Kızılay, UMKE ekipleri toplanma alanlarında vatandaşların barınma da dahil olmak üzere ihtiyaçlarını gideriyor" diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZDAN İSTEĞİMİZ DEPREM RİSKİ TAŞIYAN EVLERDE OTURMASINLAR

Kurum, "Birazdan Düzce'ye gidip hasar tespitlerini hızlı bir şekilde takip edeceğiz. Vatandaşların taleplerini giderme gayreti içerisinde olacağız. Daha önce İzmir, Van, Elazığ, Bingöl'de yaşanan depremlerde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm bakanlıklarla ne yaptıysak yine aynısını yapacağız. Deprem sadece yaşadığımız afetlerde gündemimiz olmamalı, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımız önceliğimiz. Bütün mücadelemizi onlar için yapıyoruz. 3.2 milyon konutumuzu depremlere karşı güvenli hale getirdik. İstanbul'da 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz deprem riski taşıyan evlerde oturmasınlar. Belediyelerimiz üstüne düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmek durumundadır. Belediyelere de çağrım vatandaşın nerede bir kentsel dönüşüme ihtiyacı varsa orada olmalarıdır. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli her türlü desteği bugüne kadar verdik vermeye de devam edeceğiz. Biz zor günlerimizde beraber olmayı bilen bir milletiz. Dönüşüm sürecinde de beraber olarak projeleri yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.