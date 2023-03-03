Bakan Kurum: Yıkılan binaların yüzde 96'sı 1999 öncesi yapılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından satır başları:

- 624 bin vatandaşımız bölgeden tahliye edildi.

- Yıkılan binaların %96.69'unun da 1999 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Yıkılan binaların sadece %3.3'ü 1999 sonrası yapılan yapılar olduğunu görüyoruz.

- Bugüne kadar 7 bini aşkın personelimizle yapılan hasar tespit çalışmalarımızda 4 milyon 859 bin bağımsız bölümden, 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

- Bundan sonraki çalışmalarımızı da bilimin ışığında, kültürün ışığında, en doğru yerde, en doğru yerleşimi çalışmalarımızı bilim insanlarımızla yürütüyoruz

- 405 bin afet konutunu, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında başlattık. Bu kapsamda 83 bin köy evini de illerimizde tespitler çerçevesinde yürütüyoruz.

- Yıkımların yoğun yaşandığı yerlerdeki fay hatlarını, fay hatlarına olan mesafeyi, zeminin kalitesini ve sıvılaşma ile fay hatlarının ilişkisini tek tek inceliyoruz. Bu verileri kaydediyoruz.

- Konutlar yatay mimari esaslı, komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

- Bugüne kadar 1 milyon 180 bin sosyal konut yapılmıştır. 81 ilimizde, 922 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 250 bin konutun dönüşümü sahada fiilen devam etmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı" toplantısında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından satır başları:



- Bunu deprem olarak tanımlamak eksik tanımlamak anlamına gelir. Bu büyük bir afettir. Ancak Türkiye'nin bunu toparlama kabiliyeti ve kapasitesi vardır.

- Her afetin kendine ait şöyle bir süreci de vardır. Bir yenilenme imkanı ortaya koyar, bu imkanı Türkiye on bin dolarlık kişi başı gelir seviyesinde geleceği çok daha iyi planlayarak yapacaktır.