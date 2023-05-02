İstanbul'un Kartal ilçesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçede yaşanılan sorunları dinledi.

Bakan Kurum'un yanına gelen bir kadının 'kentsel dönüşüm' isyanı ise kameralara yansıdı.

Evinin çok eski olduğunu belirten kadın, kentsel dönüşüm isteğinde bulundu. Bakan Kurum ise "Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurdunuz mu?" diye sordu.

"BU ZİHNİYETSİZLER ÇİVİ ÇAKMIYOR KARTAL'A"

Başvuruda bulunduğunu ancak belediyenin engel olmaya çalıştığını vurgulayan kadın, şu ifadeleri kullandı;

"Başvurduk ama şöyle. Belediye buradan otobüs kaldırdı itiraz edilmesi için. Gittiğimiz zaman da yardımcı olun, itiraz edin dediler. Biz itiraz etmiyoruz kentsel dönüşüme. Bizim evlerimiz dökülüyor. 15 yıldır bizi seçim üstü oyalıyorlar. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a."



Konuşmanın üzerine Bakan Kurum, yardımcılarına "Buraya bakalım, inceleyelim" dedi.

"İTİRAZ EDİN DENDİ"

Buraya Bakanlık depremden önce 8 kat verdi. Artık Kartal ilçe belediyesinden alıp, çevre bakanlığı kendimiz yapacağız diye bize bir afiş asıldı. Kartal Belediyesi de 'Bizi 8 kat kurtarmıyor, 12 kat olsun' diye itiraz etti. Buna itiraz edelim diye buradan otobüslere toplanıp, Çevre Bakanlığı'na insanlar götürüldü.

'Bu projeye itiraz edin, bazı sıkıntılar var' dendi. Biz böyle bir kıskaçtayız. Belediye bize Altınok zamanından beri seçim üzeri bize 5 yılda evinizdeniz dedi. Biz burayı kazanlım 2.yılda evinizdeyiz dediler. Hiç bir hizmet görmüyoruz"