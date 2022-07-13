İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2022 Çarşamba / 14 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3959
  • EURO
    17,6015
  • ALTIN
    969.979
  • BIST100
    2408.08
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Güncel

Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz.' ifadelerini kullandı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • adana
  • atık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.