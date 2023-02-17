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Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın

Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde konuşan Bakan Kurum, ağır hasarlı binalardan eşya çıkarılmaması gerektiğini belirtti. Kurum, eşyaların binalardan çıkarılmasına çalışmalar sonucunda karar verileceğini söyledi.

17 Şubat 2023 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.

Deprem sonrası en doğru yerleşim yerlerini seçmeye özen gösterildiğini belirten Bakan Kurum, konut yapımının 1 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise, "TOKİ'mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak. 2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek." dedi.

  • Bakan Kurum
  • deprem
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği

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