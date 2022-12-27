Bakan Kurum'dan ''Erzurum'' paylaşımı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Erzurum'da Bakanlığın yaptığı çalışmaları anlatan video mesaj yayımladı.

Kurum mesajında, "Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Video mesajda, 7 bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un kent meydanında yürüttüğü çalışmalarla tarihi dokunun yeniden gün yüzüne çıkarıldığı ve şehre geniş bir meydan kazandırıldığı anlatıldı.

Erzurum'un kent meydanında yürütülen çalışmalar kapsamında 4,5 hektarlık alanda, 470 bağımsız bölümün yıkıldığı bilgisine yer verilen videoda, "Tarihi kale, restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu. Yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, park yerleri ile insanların vakit geçirebileceği geniş bir meydan oluşturuldu. Sosyal donatı alanları ve yürüyüş yollarıyla da bu alan adeta şehrin cazibesi haline geldi. Ayrıca, vatandaşlara hizmet etmesi için kale çevresinde ticari alanlar oluşturuldu." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Erzurum'da yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.