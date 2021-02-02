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Güncel

Bakan Kurum'dan İzmir'deki sel hakkında açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmaları gerçekleştireceklerini bildirdi.

AA02 Şubat 2021 Salı 16:46 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 16:46
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Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin daha çok hissedildiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız."

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