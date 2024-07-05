Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde ağır yara alan Malatya'ya gerçekleştirdi. Dün akşam kente gelen Bakan Kurum ve ekibi, kent yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra bugün de sabah saatlerde il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Malatya milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakanlık üst düzey yetkililerinin de tam kadro hazır bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Bakan Kurum gün boyu Malatya'da alanda birçok inceleme yapacak. Kent merkezinde rezerv alanlarında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Bakan Kurum, depremin en çok zarar verdiği ilçeler olan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine de giderek burada devam eden çalışmaları takip edecek.