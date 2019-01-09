Ücretli poşetlerin bir yüzünde sıfır atık logosu kullanılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik
- AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.
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