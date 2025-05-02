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Bakan Kurum'dan videolu paylaşım: Sağlam devlet, saygın gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, paylaşımına 'Sağlam devlet, saygın gelecek' notunu düştü.

AA2 Mayıs 2025 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan videolu paylaşım: Sağlam devlet, saygın gelecek
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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlam devlet, saygın gelecek. Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açıyoruz."

Paylaşımda, külliyeye ait görüntülerin yer aldığı videoda, 639 bin 475 metrekare alana inşa edilen külliyede, 600 kişilik 2 konferans salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve kafeterya, Meclis binasında ise 157 kişilik Genel Kurul Salonu, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve toplantı salonları ile 52 milletvekili odasının bulunduğu bilgisi yer aldı.

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