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Bakan Kurum'dan Yusufeli'ndeki yangın hakkında açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik.'

19 Mart 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:09
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Artvin Yusufeli'ndeki yangın) İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik."

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