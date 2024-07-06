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Bakan Kurum'un ikinci durağı Kahramanmaraş! Son duruma ilişkin bilgi aldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere deprem bölgesi Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Kurum, şehirdeki genel durumu, yerinde dönüşüm çalışmaları, TOKİ Konutları, rezerv alanlar ve diğer konulara ilişkin bilgiler aldı. Bakan Kurum, bakanlık görevi devralmasının ardından ilk ziyaretini Malatya'ya gerçekleştirmişti.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Bakan Kurum'un ikinci durağı Kahramanmaraş! Son duruma ilişkin bilgi aldı
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temaslarda bulunmak üzere asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'a geldi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ilk ziyareti Kahramanmaraş Valiliği oldu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Kurum, Valilik makamına geçerek Vali Mükerrem Ünlüer'den şehirdeki genel durumu, yerinde dönüşüm çalışmaları, TOKİ Konutları, rezerv alanlar ve diğer konulara ilişkin bilgiler aldı.

Bakan Kurum, Valilik ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i makamında ziyaret etti.

Afet Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum'un, şehirdeki gezi ve incelemeleri devam edecek.

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