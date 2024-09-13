İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,955
  • EURO
    37,7016
  • ALTIN
    2801.66
  • BIST100
    9504.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te cami açılışına katıldı
Güncel

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te cami açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve restorasyon çalışması tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 13:40 - Güncelleme:
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te cami açılışına katıldı
ABONE OL

Ersoy, kentteki programları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Camisi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, caminin açılışında, depremler sonucunda yıkılan kültür ve tarihi varlıkların yeniden ihyası için Bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Depremden etkilenen yerler hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle devam etti:

"11 ana deprem bölgemiz vardı ama 17 şehir ve bazı ilçelerde yıkım olmuştu. Şu anda kültür varlıklarımızın tamamında şantiyeler kuruldu. Hızlı şekilde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2025 yılında hepsini ihya etmiş olacağız. Bu camimiz de depremde ciddi hasar almıştı. Bakanlık olarak hızlıca burayı restore ettik, minaremizin taşlarını onardık, onu da yapacağız. Eskiyle yarışır şekilde ayağa kalktı."

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan ve Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.