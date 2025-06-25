Bakan Memişoğlu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alınmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da kaza geçirdi. Kazanın ardından Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alındığını bildirdi.

Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi.

