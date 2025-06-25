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  • Bakan Memişoğlu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alınmıştır
Güncel

Bakan Memişoğlu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alınmıştır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alındığını bildirdi.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alınmıştır
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da kaza geçirdi. Kazanın ardından Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alındığını bildirdi.

Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi.

  • Hasan Basri Yalçın
  • bakan memişoğlu
  • kaza

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