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Bakan Memişoğlu: Bütün afet planlarımızı gözden geçirerek Türkiye'de bir afet planı hazırlandı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımı ile Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta deprem sonrası önceden belirlenen illerden hastanelere desteğe gelen ekiplerin görevi devralama süreçleri de canlandırıldı.

DHA30 Kasım 2024 Cumartesi 17:52 - Güncelleme:
Bakan Memişoğlu: Bütün afet planlarımızı gözden geçirerek Türkiye'de bir afet planı hazırlandı
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce hastanelerde deprem tatbikatı gerçekleşti. Tatbikata Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı. Tatbikatın amacının muhtemel deprem sonrasında hastanelerde hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğu belirtildi. Bakan Memişoğlu'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

"İSTANBUL DAHİL TÜRKİYE'DE BİR AFET PLANI HAZIRLANDI"

Tatbikat sonrası konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Herkesin depreme, özellikle İstanbul'un hazır olması gerekiyor. Bununla ilgili hem 2019'daki deprem özellikle de 6 Şubat'taki üzücü ve bizi gerçekten yaralayan depremler hastane afet planımızı ve bütün afet planlarımızı gözden geçirerek İstanbul dahil Türkiye'de bir afet planı hazırlandı sağlıkla ilgili" dedi.

"BİZ, BÜTÜN İSTANBUL'DAKİ HASTANELERİ EŞLEŞTİRDİK"

"Bu ilk defa uygulanan bir tatbikat amacımız bu afet planlarımızı ve öngörülerimizi tatbikatlarla ile insanlara ezberletmek ve eksiklerimizi tespit etmek" diyen Memişoğlu ayrıca, "Burada 800 kişi bu tatbikata katılıyor. 2 hastanemiz diğer 2 hastanemizin deprem esnasında görevini ifa etmeye çalışıyor. Biz, bütün İstanbul'daki hastaneleri eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak ekipler ne yapacak, nasıl teslim alacak, hastanede destek nasıl verecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul'daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak referans hastaneler izolatörlü. Bu hastanelerdeki deprem esnasındaki sağlık hizmetleri yürütülürken, destek illerden gelen bu hastanelerin ekiplerinin buradaki görevi ve hastanenin yönetimini alıp sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmek amacıyla yapılan bir tatbikat. Böylece deprem esnasında buraya gelecek ekipler, hem nasıl devralacaklar görevi hem de hastaneyi tanıyorlar. Böylece inşallah yaşanmaz ama deprem esnasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve dışarda gelecek ekiplerin görevi nasıl devralacağı ve hangi hastanede nasıl çalışacağı artık planlamalarımız oluştu ve tatbikatlarımız başladı" ifadelerini kullandı.

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